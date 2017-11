Lekaj: Autostrada Prishtinë – Shkup përfundon vitin e ardhshëm, do riaktivizojmë hekurudhat

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, priti ambasadorin e Maqedonisë në Kosovë, Ilija Strasevski, me të cilin zhvilloi një bisedë lidhur me çështjet që u përkasin të dy vendeve, në radhë të parë për fushat që janë kompetencë e Ministrisë së Infrastrukturës, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Lekaj ka thënë se autostrada që lidh Prishtinën e Shkupin do të përfundojë më 2018, përderisa ka premtuar riaktivizimin e hekurudhave, transmeton Koha.net.

“Unë jam i bindur se autostrada, e cila lidh Prishtinën me Shkupin, do të përfundojë në vitin 2018, por besoj se do t’ia dalim t’i riaktivizojmë hekurudhat me ndihmën e financimit nga BERZH-i. Këto do të kenë impakte pozitive për qytetarët e dy të vendeve, si në planin e lëvizjes së lirë, po ashtu edhe në transportin e mallrave, që do të ndikojë drejtpërsëdrejti në zhvillimin ekonomik të të dy vendeve”, tha Lekaj.

Ndërkaq, ambasadori i Maqedonisë, Ilija Strashevski tha se Kosova dhe Maqedonia, si dy shtete fqinj, kanë pasur marrëdhënie të mira dhe se synim i përbashkët është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.

“Bashkëpunimi shumë herë ka qenë i mirë, por ka ende hapësirë për të punuar. Sa i përket rrugës së pjesës së Maqedonisë, ne kemi mbetur që të ndërtojmë rrugën nga kufiri, pra nga Hanit i Elezit deri në unazën e Shkupit, që lidhet me qendrën e Shkupit, që ka gjithsej 13 km. Për momentin, për këtë pjesë është duke u punuar në pjesën e studimit të fizibilitetit, por do të ishte mirë që edhe linjat hekurudhore Kosovë-Maqedoni të përmirësohen, sepse do të ndikojnë në lehtësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe transportit të mallrave, ku ne presim të nënshkruajmë marrëveshje bashkëpunimi në këtë drejtim”, tha Strasevski.