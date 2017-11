Florim Isufi, pjesë e komisionit qeveritar për shënjimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, ka thënë se nuk e di saktë se kur do të dalin me raport.

“Çka mund të them është se raporti do të dalë shumë shpejtë dhe do t’i dërgohet qeverisë. Ajo do të vendos se çka do të bëjë me të”, tha Isufi në Interaktiv të KTV-së.