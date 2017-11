Të gjitha lagjet, fshatrat e qytetet që mbesin pa rrymë në ditën në vazhdim

KEDS-i njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Ja cilat janë ato:

Më 15.11.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vasileve prej orës 11:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi, Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 15.11.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr. 20 prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Arbëria, një pjesë, Pandora dhe Banesat e Novosellëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 15.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.21 Arbëria 5 prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Arbëria, një pjesë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 15.11.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Nr.22 Remonti kabllovik prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Remonti, rrugët: UÇK (një pjesë), Jakove Xoxa dhe Meto Bajraktari.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 15.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Nr.23 Luboteni-Rambuje prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Luboteni (Rambuje), Prizreni, Parku, M.Muhaxhereve dhe Pompat (park).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 15.11.2017 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Pokleku i ri prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poklek i ri, Korretica e Ulët, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek dhe Hib Petrol Zabel.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i LP nga kabllot e reja.

7.

Më 15.11.2017 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Vasileva prej orës 13:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i LPt nga kabllot e reja.

8.

Më 15.11.2017 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Arllati prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i LP nga kabllot e reja.

Ferizaj

1. Më 15.11.2017 në TS 35/10 KV Lipjan do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Suadolli (Kodi: 41047002) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Re dhe fshatrat: Suhadoll-Skullan,Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe izolatorëve.

2. Më 15.11.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat –Voskopoja prej orës 10:00 - 10:30 dhe nga ora15:30-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i degës së LP që furnizon TS 10/04 KV Beljan 2 Magjistralja.

Gjakovë

1. Më 15.11.2017 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Qendra Teknike (Kodi: 82000005) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Sylejaman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, Rr.496 Mexhit Mustafa, Rr.499 Mustafë Ibishi, Rr.500 28 Nëntori, rr.501 Xhevat Kasapi, rr.502 Sylejmon Vokshi, Rr.503 Skënder Rexhepi, Rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Shotë Galica, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.510 Bujar Thaqi, rr.Sheh Hilmi Maliqi, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.517 Afrim Bajraktari, rr.519 Kullat Binjake, rr.520 Halit Thaqi, rr.521 Viktimat e Marsit, rr.532 Bekim Isma, rr.559 Isuf Berisha, rr.M.Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i Vajit nëpër TS 10 / 04 kV.

Gjilan

1. Më 15,16,17.11.2017 në TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet.

TSB 10/0.4 kV Blina e re prej orës 09:00-12:00 dhe nga 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Blinde.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TSB e reja Viti.

1. Më 15.11.2017 në TS 35/10 kV Novoberdë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Slivoves prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim shtyllave të tensionit të lartë.

Prizren

1. Më 15.11.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Korisha prej orës 13:00 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorit Gold Invest Sh.p.k.

2. Më 15.11.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Velezha prej orës 13:00 deri në ora 16:30

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorit Gold Invest Sh.p.k.

1. Më 15.11.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Gjinoci prej orës 10:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë. bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP.

Mitrovica

1. Më 15.11.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 10:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i konzollave, përçuesit dhe izolatorëve të TM.