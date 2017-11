Diaspora bashkon partitë politike në Shqipëri

Çështja e diasporës, ka bashkuar sot në një votë të vetme të gjitha partitë politike të cilat kanë miratuar pr/buxhetin e 2018-ës, për ministrinë e Shtetit për Diasporën.

Me një fondi total prej 17 milionë lekësh, ministri i Shtetit, Pandeli Majko e konsideroi të mjaftueshëm buxhetin e përcaktuar dhe nuk kërkoi fonde shtesë.

Por, deputetja e LSI, Klajda Gjosha përveçse mbështeti strategjinë e paraqitur nga Majko për çështjet e shqiptarëve jashtë, propozoi mbështetje edhe për fonde shtesë në rast se do i duhet kësaj ministrie. Edhe deputetet e PD-së ofruan mbështetjen e tyre, ku deputeti Tritan Shehu tha se do të votonte edhe amendamentet e kërkuara nga vetë Majko, në rast se do t’i paraqiste.

Nga ana e tij, në komisionin e Jashtëm, ministri i Shtetit tha se vendi ynë po hedh një hap të rëndësishëm në krijimin e marrëdhënieve zyrtare mes shtetit, diasporës dhe emigracionit.

Lidhur me të drejtën e votës, Majko tha se në muajin janar do të mbahet një takim me të gjithë faktorët e diasporës, nën kujdesin e OSBE. Sipas tij, për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë, si fillim do të merren të dhënat nga kompania së cilës i është dhënë koncesioni i prodhimit të pasaportave dhe kartave të identitetit.

Përsa i përket adresave të emigrantëve, Majko sqaroi se po bashkëpunohet edhe me ministrinë e Brendshme.

“Vota e emigrantëve nuk mund të vidhet dot nga asnjë parti politike dhe është votë mbi bazën e parimeve perëndimore”, tha Majko.

Nga fondi i përgjithshëm, 12 milion lekë do të shkojnë për shpenzimet e personelit që do të ketë 15 punonjës, 4 milion lekë për shpenzime operative për funksionimin e institucionit dhe 1 milion lekë për blerje pajisjesh.

Ministri bëri të ditur se në muajin nëntor të 2018, do të mbahet samiti i dytë i diasporës.