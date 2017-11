Mundësi të gjera bashkëpunimi midis komunave dhe OJQ-ve të Maqedonisë dhe Kosovës

Ditë më parë një grup punëtorësh nga komunat e Kosovës së bashku me përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të cilat veprojnë në Kosovë, të shoqëruar edhe me përfaqësuesit e organizatës “Malasi”, nga Malisheva ,”Preda Plus Kosovë” dhe me përfaqësues të organizatës “Arbeiter Samariter Bund -ASB”, të cilët në fakt ishin edhe organizatorët kryesorë të këtij udhëtimi , kanë vizituar vendet të ndryshme të Maqedonisë, me ç'rast janë njoftuar nga afër me kulturat e tyre .

Gjatë qëndrimit në Maqedoni, pjesëmarrësit u informuan më gjerësisht me ecurinë dhe punën që bëjnë institucionet komunale dhe të tjera, si dhe bizneset afariste në Maqedoni.

Përveç kësaj, u krijuan raporte të mira dhe rrjete të reja bashkëpunimi.

Po ashtu, pjesëmarrësit në këtë vizitë studimore fituan eksperiencë pozitive nga fusha e funksionimit të institucioneve dhe bizneseve në Maqedoni, si dhe krijuan raporte të mira që do të kontribuojnë në zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen.

Vlen të theksohet se nuk është përjashtuar mundësia që vizita të tilla të mbahen edhe në Kosovë.