Kosova synon pikë doganore në Durrës, Oda Ekonomike s’pajtohet

Javën e ardhshme ekzekutivi kosovar pritet të vendosë për pikat që do t’i diskutojë me qeverinë shqiptare në mbledhjen e dy qeverive që do të mbahet më 27 nëntor në Korçë.

Zv.kryeministri, Fatmir Limaj, i ngarkuar nga ana kosovare për t’u marrë me këtë çështje ka thënë se janë rreth 5 pika që do të diskutohen dhe do të nënshkruhen marrëveshje me palën shqiptare.

Në një bisedë për KTV-në, ai ka thënë se ndryshe nga herët e tjera, çdo marrëveshje e arritur deri më tani dhe këto që do të arrihen, do të monitorohen.

Një prej marrëveshjeve që mund të arrihet është edhe ajo për doganat ku përfshihet edhe vendosja e një pike doganore në Durrës.

Me këtë të fundit nuk po pajtohet Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës.

Ai ka kërkuar nga institucionet që me kujdes të madh të shohin ndërmarrjen e një hapi të tillë.