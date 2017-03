Cilat vende mbeten pa rrymë elektrike pasnesër

KEDS njofton se të enjten, më 16 mars, ndërprerje rryme do të ketë në disa vende të Kosovës.

Sipas kumtesë që e përcjell koha.net, rrymë nuk do të ketë:

1.

Më 16.03.2017 në TS 35/10 kV Kaçaniku do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Drejtimi Veskopoja (Kodi:40043001) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica,Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj.

1.

Më 16.03.2017 në TS 35/10 kV Ferizaj ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kosovapetroli (Kodi:40041003) prej orës 09:30 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe Prelezi I Muhaxherëve.

2.

Më 16.03.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Rexhep Bislimi (Kodi:40000003) prej orës 09:15 deri në orën 09:30 dhe prej orës 15:45 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, Varoshit dhe Kisha Katolike.

Pejë

1.

Më 16.03.2017 në TS 35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Vitomenica (Kodi:50000010) prej orës 15:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Ri, Instituti Bujqësor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza dhe Dubova e Vogël.

2.

Më 16.03.2017 në TS 35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Agrokosova (Kodi:50000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Demineret, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC-ja, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbeja.

Prizren

1.

Më 16.03.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10/0.4 kV Shtëpia e armatës (Kodi:31000023) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ahmet Prishtina, Ersen Mazreku, Mbreti Bardhyl, Mbreti Agron dhe Behadin Hallaqi.