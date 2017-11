Këto vende do mbesin pa rrymë ditëve të ardhshme

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat në ditët e ardhshme nuk do të kenë rrymë për arsye të ndryshme, transmeton Koha.net.

Prishtinë

Më 11.11.2017 në Fushë- Kosova do të ndërprehet.

· Dalja Z.Industriale-Vragoli prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Petrol Company, Shtypshkronja "Zeri", Asllani dhe Dimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkaqe sigurie, punime ne objektin e Petroll Company.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.11.2017 në Koliqi do të ndërprehet.

· Dalja Keqekolle-Hajkobille prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc, Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 13.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.11 Zyra Amerikane prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ambasada Amerikane.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 13.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.12 Lakrishte-Dardania SU 7 prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: SU 4/6, “Home Invest” Besnik Shala, SU 7/1, Aldex 1, Arber Hasani dhe Kreshnik Hasani, Su 6/11, Su 4/7,Su 3/16, “Adex” sh.p.k.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 13.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.13 Drini i bardhë-Furra prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drini i Bardhë 1, Arta I/1, Shtjefën Gjeçovi dhe Arta.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 13.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.14 Arberia, Sarajeva-IKrasniqi prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Arbëria 1, Arbëria 4, Arbëria 5, Arbëria 8 dhe Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 14.11.2017 në Koliqi do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Sharban prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë) .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

7.

Më 14.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.15 Kroi i bardhë prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: SU 4/2, SU 1/3, qendra tregtare te posta, kroi i bardhë, SU 1/6, SU 2/10.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.

Më 14.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.16 Lulishtja prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lulishtja, Banka e Lubjlanës-OSBE.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

9.

Më 14.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.17 Qafa prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Qafa.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

10.

Më 14.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

· Dalja Nr.18 Arbëria 2 prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: AKEA, Prroni i Njelmët, Arbëria 7, Mentor Beqiri, Petroll Company, Arbëria 3, Sylejman Islami, rr. Ahmet Krasniqi, N.T.Univerzal, pompa Oti, Fidanishtja 2, Mini Max, Arbëria 2, Fidanishtja 1 dhe AS-Project.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

11.

Më 11.11.2017 në Drenasi do të ndërprehet.

· Dalja Trasingu prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasingu, Gurëthyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi nga rrjetat e reja të kabllove nëntokësore.

12.

Më 11.11.2017 në Drenasi do të ndërprehet.

· Dalja Iber Lepenci prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica dhe Florim Kurrumeli Gllanaselle.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi nga rrjetat e reja te kabllove nëntokësore.

13.

Më 11.11.2017 në Drenasi do të ndërprehet.

· Dalja Drenasi 2 prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenasi (një pjesë), Lagjja e Feroniklit dhe Çikatova e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi nga rrjetat e reja të kabllove nëntokësore.

Mitrovicë

1.

Më 11.11.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet.

· Dalja Martiraj prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraçaku, Skrome, Bozhlan, Gumnishta dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e TSSH se re në Begaj.

1.

Më 11.11.2017 në Mitrovica II do të ndërprehet.

· Dalja Shipoli prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave 10 kV.

2.

Më 14.11.2017 në Vushtria 2 do të ndërprehet.

· Dalja Ekstra prej orës 09:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shotë Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shala, Drenica, Adnan Shyti, Hoxhë Kadri Prishtina, 2Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e TSB Moteli si dhe kontrollimi i vajit.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 11.11.2017 në Magure do të ndërprehet.

· Dalja Halilaq prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercialë të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprerësit.

2.

Më 10.11.2017 në Shterpca do të ndërprehet.

· Dalja Narcisi prej orës 09:00 deri në ora 09:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hotel Narcis dhe Llaza.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i kabllos.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 11.11.2017 në Ferizaj III do të ndërprehet.

· Dalja Nikadini prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin, Varoshit dhe Qiraxhitë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e TS Sela Impex.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.11.2017 në Lipjani do të ndërprehet.

· Dalja Kraishta prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

2.

Më 14.11.2017 në Lipjani do të ndërprehet.

· Dalja Gadime prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

Gjakova

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 11.11.2017 në Xerxa do të këtë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri 06:05.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët komerciaël – bizneset në Xërxe, fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Bellacërk - kryesisht konsumatorët komercialë – bizneset, fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Berjakë, Sapniq dhe konsumatorët komercialë – bizneset në Radostë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi me furnizim nga Gjakova në Rahovec.

1.

Më 13.11.2017 në Xërxa do të ndërprehet.

· Dalja Denji prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri i Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit nëpër TS 10/0.4 kV.

2.

Më 14.11.2017 në Malisheva do të ndërprehet.

· Dalja Dragobili prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit në drejtim të Pagarushës.

Gjilani

1.

Më 13.11.2017 në Artana do të ndërprehet.

Dalja Bunjaket prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minierat- Horizonti 5, Vakovc, Kllokoq, Nishnakollë, Gërbesh, Bunjakët dhe Flotacioni.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 14.11.2017 në Gjilani III do të ndërprehet.

Dalja Perlepnica prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica (Progres, Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovci (Kabi, Planeti, Kamenolom), TS Repetitor - Zeleni Vrh, Kmetovc, Prelepnicë, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.