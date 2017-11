Vendet që do të mbesin pa rrymë nesër e pasnesër

Përmes një komunikate për media KEDS-i ka paralajmëruar se do të ketë shkyçje të rrymës në disa vende të ndryshme të Kosovës nesër dhe pasnesër, transmeton Koha.net.

KEDS-i tregon në cilat qytete do të ketë shkyçje dhe kohën në të cilën parashihet të bëhen rregullimet e nevojshme.

Më 10.11.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërpritet.

· Dalja 10 kV Vasileve (Kodi: 16021006) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 10.11.2017 në NS 110/10 [kV] Prishtina-5 do të ndërpritet:

Dalja 10 [kV] J09 Llukari (Kodi: 13000004) prej orës 11:00-12:00 dhe prej orës 14:30-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llukar, Makovc dhe Sinidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 [kV] në NS 10/0.4 [kV] Sinidolli.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 10.11.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërpritet.

· Dalja 10 kV Drejtimi "Drenica" (Kodi: 41048001) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe izolatorëve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 11.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Carraleva Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve në projektin Lot8 " te pishat”.

2.

Më 10.11.2017 në NS 35/10kV Ferizaj lll do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Drejtimi I Jezercit (Kodi: 40042003) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Elektroheta.

3.

Më 10.11.2017 në NS 35/10kV Ferizaj lll do të ndërpritet:

· TS 10/0.4 KV Ura e Dudit (Kodi: 40040003018) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kujdestaria, TS 14 Kulla,TS 14 MBT, sherret dhe TS Beteca.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Elektroheta.

4.

Më 10.11.2017 në NS 35/10kV Ferizaj lll do të ndërpritet:

· TS 10/0.4 KV Fatmiri (Kodi: 40042003041) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej ores 15:00 deri ne ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Fatmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Elektroheta.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 09.11.2017 në TS 110/10JKV Peja 2 do të ndërpritet.

· Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshani dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës së tensionit të lartë.