Procedohet në Qeveri projektligji për Ushtrinë e Kosovës

Ministria e FSK-së ka njoftuar se ka proceduar në Qeveri projektligjin për krijimin e Ushtrisë së Kosovës.

“MFSK shpreh pajtimin e plotë dhe mbështet miratimin e Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës; që do të rezultonte me krijimin e bazës ligjore me qëllim të përmirësimit dhe ndërtimit të një sistemi të mbrojtjes dhe sigurisë me kapacitetet e nevojshme shtetërore, në mbrojtje të sovranitetit, integritetit territorial dhe interesave shtetërore, si dhe përmbushjen e synimeve për integrime euro-atlantike”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së FSK-së.