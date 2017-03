Qeveria inspekton tokën e stadiumit, pranon se s’i kanë mjetet për ndërtim

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, kryetari i FFK-së, Fadil Vokrri dhe disa deputet e ministra e kanë inspektuar tokën prej më shumë se 37 hektarësh në Bernicë, ku do të ndërtohet stadiumi nacional i Kosovës.

Por, edhe pse është caktuar vendi, ende nuk dihet se kur do të fillojë, e as kur do të përfundojë stadiumi që pritet të jetë modern me rreth 30 mijë ulëse, raporton KTV.

Por i pari ekzekutivit të vendit, Mustafa, ka deklaruar se ende nuk i kanë siguruar mjetet për ndërtimin e stadiumit.