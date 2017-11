Italia e gatshme ta ndihmojë Kosovën në rrugën e saj evropiane

Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Blerta Deliu- Kodra priti sot ambasadorin italian në Kosovë, Piero Cristofor Sardi.

Ajo, me këtë rast e njoftoi ambasadorin për punën dhe prioritetet e Komisionit për Integrime Evropiane, që ndërlidhen me mbikëqyrjen e përmbushjes së kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, si dhe me mbikëqyrjen e përmbushjes së obligimeve nga Agjenda e Reformave Evropiane dhe zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, pasi që përmbushja e këtyre obligimeve nga ana e institucioneve të Kosovës do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.

Me këtë rast, ambasadori Sardi shprehu gatishmërinë e shtetit të tij për të mbështetur Kosovën në agjendën evropiane.