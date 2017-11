Mbi Shqipërinë sot në mbrëmje priten reshje shiu

Të hënën, më 6 nëntor, Shqipëria po ndikohet nga afrimi i masave ajrore të paqëndrueshme jugperëndimore.

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në shtim, të cilat pasdite dhe gjatë mbrëmjes do të shoqërohen me reshje shiu dhe stuhi në zonën e ultësirës perëndimore.

Era do të jetë me jugperëndim (SW) me shpejtësi deri 15 m/sek. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,5 deri në 2,25 metra.

Temperaturat do të jenë:

Në zonat malore 2/15 gradë Celcius

Në zonat e ulëta 5/23 gradë Celcius

Në zonat bregdetare 7/22 gradë Celcius