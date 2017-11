Rama për drogën: Epoka e të pa prekshmëve do të marrë fund

Komunikimi i javës, këtë herë kishte si temë të tij luftën kundër drogës dhe raportin që u publikua vetëm dy ditë më parë. Sipas kryeministrit Edi Rama, do të ketë luftë dhe ndëshkim për këdo polic që joshet nga krimi dhe korrupsioni. Rama u tregua i bindur kultivimi i përket të shkuarës.

Po ashtu Rama tha se do të ngrihet një Task Forcë e veçantë që do të luftojë drogën në vend. Do të jetë ky një operacion në mbarë vendin tha Rama.

“Nesër do miratojmë Task Forcën në Policisë e Shtetit. Kjo strukturë do marrë përsipër operacionin me afatgjatë kundër krimit të organizuar. Natyrisht nuk do jetë sekret misioni i operacionit që është punuar prej 3 muajsh.

Ky operacion do të jetë një orë e të vërtetës, këtu do të jemi dhe do të shohim se kush po e lufton krimin, kjo politikë që po e përdor krimin si luftë politike apo ne. Mandati ynë i parë ishte kundër Lazarati dhe as nuk mbuloi kanabisin me sekretin shtetëror të kanabisit në Shqipëri dhe as i bëri bisht në luftën kundër kanabisit. Policia ju desh që të luftonte për të rritur standarde pasi ishte me e vjetra më e moshuara dhe me e varfra,” tha Rama.

Ne do ta çojmë deri në fund me sukses këtë operacion si të parin. Epoka e të pa prekshmëve do të marrë fund.