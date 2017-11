SBASHK-u merr lajm të mirë nga MASHT-i për mësimdhënësit e viteve të ’90-ta

Projektligji për statusin e mësimdhënësve të viteve të ’90-ta nuk arriti të shkojë në Kuvend për shkak të mospunës sa duhet të deputetëve të Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e kaluar.

Por, në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, bënë të ditur se së fundmi kanë marr një lajm të mirë nga Ministria e Arsimit, se ky ligj në fillim të dhjetorit do të dërgohet për miratim në Qeveri e pastaj në janarin e 2018-ës do të dërgohet për miratim edhe në Kuvendin e Kosovës.

“Në qeveri, projektligji do të shkojë nga 1 deri më 15 dhjetor, sipas agjendës së qeverisë. Ata e kanë të drejtën që ta nisin menjëherë në procedurë. Në janar do të jetë pjesë e agjendës së Parlamentit. Kryeministri ka shprehur gatishmëri që bashkë me ministritë gjegjëse, e veçmas me ministrinë e arsimit t’u dalin në borxh punëtorëve të asaj kohe. Nga ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, kemi marrë garancionet se ai veç ka formuar një komision brenda MASHT-it për të analizuar edhe njëherë këtë ligj”, tha për televizionin 21 Rrahman Jashari, kryetar i SBASHK-ut.

Njohësit e çështjeve të arsimit thonë se nuk do të duhej të kishte pengesa në miratimin e një projektligji të tillë.