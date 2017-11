Moti sot e gjatë javës në Kosovë - kryesisht vrantë

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, sot, dita do të fillojë me vranësira të pjesshme të cilat me kalimin e kohës do të marrin karakter zhvillimi, kështu, në orët e pasditës mund të sjellin edhe reshje lokale shiu.

Temperaturat do të sillën në mes 2 e 14 gradë Celsius.

Gjatë fundjavës pritet të mbajë mot pjesërisht i vranët. Temperaturat do të sillën në mes minus 1 e 14 gradë Celsius.

Mot pjesërisht i vranët parashihet të mbajë edhe në pjesën e parë të javës së ardhshme.

Temperaturat do të sillën në mes 2 e 15 gradë Celsius.