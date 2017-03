Haradinaj: Nëse Qeveria e vonon Ligjin për FAK-un e bëjmë ne deputetët

Deputeti i AAK-së dhe kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së, Daut Haradinaj ka shprehur bindjen se si ligjvënës janë duke e pritur projektligjin e sponsorizuar nga presidenti për ta dërguar në Kuvend bashkë me opinionet e tyre brenda afatit prej 30 ditëve.

Sipas tij, në rast se kjo nuk ndodh, atëherë do ta marrin procesin në dorë ata si ligjvënës. Ai madje shtoi se Forcat e Armatosura të Kosovës mund të krijohen edhe me ligj të thjeshtë.

“Sot jemi në një situatë pothuajse të palakmueshme për shkak se askush prej ekzekutivit nuk po e merr guximin me deklaru atë qëndrim, edhe ministri edhe kryeministri edhe dikasteret përkatëse. Por çka do që ata bëjnë, i kanë 30 ditë afat. Brenda këtyre 30 ditëve nëse ata vonohen do ta nisim iniciativën përmes deputetëve, anëtarëve të Komisionit sepse këtë ma lejon edhe rregullorja e Kuvendit edhe Kushtetuta. Por e mira e së mirës do të ishte që ai ligj të sponsorizohej prej ekzekutivit, të vjen në komision parlamentar, komisioni t’i japë mbështetje dhe ta dërgojmë në lexim të parë”, tha Haradinaj.

Deputeti Haradinaj shtoi se transformimi i FSK-së në ushtri, nuk do të thotë se po krijon një mekanizëm, i cili do të rrezikojë qytetarët e Kosovës apo ndonjë elementi jashtë Kosovës, por po krijon një mekanizëm për mbrojtjen e kufijve, pronës dhe garantimin e paqes dhe sigurisë.