Vendbanimet që mbesin pa rrymë nesër e pasnesër

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike.

Kësisoj në Pejë, më 15.03.2017 do të shkyçet dalja 10 kV Instituti-2 prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Fidanishte. Arsyeja e ndërprerjes: Shtimi i vajit në transformatorë.

Po më 15.03.2017 në Fushë-Kosovë do të shkyçet dalja 10 kV Apollonia prej orës 12:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Uglari, Lagjia e Re, Ndriçimi publik për autostradë dhe Banesat e Apollonisë. Arsyeja e ndërprerjes:vendosja e ndarësit të linjës.

Më 15.03.2017 në Bibaj të Ferizajt do të shkyçet dalja 10 kV Rexhep Bislimi prej orës 09:15 deri në orën 9:30 dhe prej orës 15:45 deri në orën 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinrrugët: Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, Varoshit dhe Kisha Katolike.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi iormanit të tensionit të ulët në “Hasan Prishtina”.

Më 14.03.2017 në kV Ferizaj do të shkyçet dalja 10 kV Gaçkës prej orës 09:30 deri në orën 9:50. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj dhe Sllatina. Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.