QKSS: Kosova e gatshme ta formojë Ushtrinë

Nën organizimin e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë po mbahet tryeza me temë “Si të procedojmë me formimin e ushtrisë?”.

Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së Daut Haradinaj, tha se ushtria mund të themelohet vetëm me një ligj, por ai shtroi pyetjen nëse Kosova do të ketë ushtri në partneritet me NATO-n.

Sipas tij, me ligjin e sponsorizuar nga presidenti nuk po krijohet asnjë mekanizëm qe do të rrezikoj dikë por një mekanizëm mbrojtës. “Nuk ka asnjë tendencë që të prishemi me partnerët ndërkombëtarë”, tha Haradinaj.

Ndërsa deputetja Vjosa Osmani, tha se që nga viti 2013 kur është bërë rishikimi i sektorit të sigurisë kanë mundur të bëjnë ndryshimet në ligjin për FSK-në, madje edhe misionin e saj.

Sipas saj kjo është plani B pasi janë shtjerrë mundësitë për bindjen e deputetëve serbë. Osmani e konsideroi këtë proces të pakthyeshëm. Ajo theksoi se Kroacia dhe Shqipëria i kanë shkruar letër sekretarit të NATO-s në përkrahje të formimit të ushtrisë së Kosovës.

Deputeti i Vetëvendosjes Rexhep Selimi, theksoi se Kosova është e gatshme për transformimin e FSK-së në FAK dhe se ekziston konsensusi politik për ta bërë këtë.

Selimi shtoi se nuk është zbatuar Kushtetuta rreth FSK-së sepse askush si ka ndaluar që ajo të jetë operacionale në tërë vendin, të ketë pajisje me të mëdha e të tjera.

Ai kritikoi edhe për mungesë buxheti i cili e ka mbajtur FSK-në gjallë , por asnjëherë për ta zhvilluar atë. Duke folur për nismën e presidentit Selimi tha se reagimi i partnerëve strategjik nuk nënkupton edhe kundërshtimin e zhvillimit të FSK-s137 sepse janë po këta që kanë sjellë këtë forcë deri këtu.