Snapchat hyri në bursë, dhe theu rekordin! Shkarkoni 50€ dhe tregtoni me aksionet e kompanisë

Vetëm një javë e gjysmë më parë Snap, kompania që krijoi Snapchat, doli jashtë në bursë me IPOs më të mëdha të vitit 2014. Me një çmim fillestar prej 17 dollarë, vlera e kompanisë ka arritur 3.4 miliardë dollarë, e cila ka tejkaluar rezultatet e Google në vitin 2004 nga 2.9 miliardë dhe Twitter në vitin 2013 për 1.9 miliardë. Pas ditës së parë të çmimit të tregtimit për aksion ka qenë në gjendje të rritet në 29$, të cilin kompania ka arritur vlerën prej 30 miliardë $.

‘Pa dyshim, suksesi i Snapchat-it do të varet nga numri i përdoruesve siç është rasti me kompanitë e tjera të internetit. Në fakt, nga qershori i vitit 2015 deri në fund të vitit 2016 numri i përdoruesve të përditshëm aktiv të Snapchat është rritur nga më shumë se 68%, me 94 për 154 milionë. Megjithatë, nga perspektivat rritja e ardhshme në numrin e përdoruesve mund të jetë një sfidë, pasi në gjysmën e dytë të vitit 2016, numri i tyre u rrit në më shumë se 5 milion e cila ishte shumë më poshtë se 15 milionë që është mesatarja’, thuhet nga FXLider.

Brendi i Snap tani është më i vlefshem se Twitter, Ferrari dhe American Airlines.

‘Gjatë vitit 2016, 98% e të ardhurave të kompanisë erdhën nga reklamat. Të ardhurat gjatë vitit të fundit kanë bërë rritje të ndjeshme në 404.4 milionë dollarë, por janë ndjekur edhe nga rritja e kostove operative 520.4 milionë dollarë’, thuhet nga FXLider.

