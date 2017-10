Shqipëria sot po ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të ngrohta mesdhetare. Moti do të vijojë i qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta në zonat malore dhe zonat e ulëta. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 6 m\sek . Valëzimi në det do të jetë i forcës 2 m lartësi vale 0,1 deri në 0,5 metër.

Temperaturat

Zonat malore 8/23 gradë Celsius

Zonat e ulëta 8/29 gradë Celsius

Zonat bregdetare 11/28 gradë Celsius