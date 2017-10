WEF: Shqipëria, rrugët më të mira në Ballkan

Forumi Ekonomik Botëror (WEF) e renditi Shqipërinë si vendin me infrastrukturën më të mirë rrugore në Ballkanin Perëndimor.

Në raportin e fundit të konkurrueshmërisë globale, Forumi Ekonomik e vlerëson cilësinë e rrugëve në Shqipëri me notën 4.3, nga 7 që është vlerësimi maksimal.

Sipas raportit, të gjitha vendet e tjera të rajonit, përfshirë edhe Serbinë, kanë një cilësi më të dobët rrugësh sesa Shqipëria, e vlerësohen me nota që luhaten nga 3 deri në 3.7, shkruan Tch.

Të dhënat historike të raportit tregojnë se, Shqipëria është një nga vendet me përmirësimin më të madh të infrastrukturës rrugore në dekadën e fundit. Në vitin 2008 ajo renditej e 114-a në botë për nga cilësia e rrugëve. Por, brenda 5 vitesh kërceu në vendin e 59, ndërsa aktualisht renditet e 57-a në botë.

Por, ndonëse është e para e klasës në rajon, krahasuar me vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, Shqipëria vazhdon të mbetet prapa. Sipas Forumit Ekonomik, në ekonomitë e zhvilluara të BE-së, cilësia e rrugëve vlerësohet mesatarisht me notën 5.6, që do të thotë se Shqipërisë do t’i duhet të investojë ende miliarda euro për të ndërtuar një rrjet rrugor modern, i cili ndihmon ekonominë.

Paralelisht, të dhënat tregojnë se në aspektet e tjera të infrastrukturës, veçanërisht atë hekurudhor dhe transportin ajror, Shqipëria renditet në 30 vendet e fundit në botë.