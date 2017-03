Liga Botërore Islame: Shqiptarët, shembull i tolerancës

“Populli shqiptar është model si duhet praktikuar dhe jetuar me islamin si fe tolerante”, ka thënë se sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore Islame, Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa, gjatë vizitës së tij në Bashkësinë Islame të Kosovës.

Al-Issa lavdëroi shqiptarët për atdhedashurinë, civilizimin dhe “praktikumin modern” të fesë islame, raporton KTV.

Mikpritësi i tij, Naim Tërnava, e falënderoi mysafirin nga Arabia Saudite për ndihmën që i ka dhënë Kosovës, ndërsa kërkoi nga ai që të lobojë për njohjen e shtetit të Kosovës nga shtetet islame që nuk e kanë bërë atë ende.

Delegacioni i kësaj lige nga Arabia Saudite, me ftesë të BIK-ut, do të qëndrojë në Kosovë katër ditë, ndërsa do të takohet edhe me presidentin Hashim Thaçi e kryeministrin Isa Mustafa.