Temperatura verore në bregdetin shqiptar

Dita e sotme dhe ditët e para të javës do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshme dhe me temperature që do ta arrijnë deri në 30 gradë.

Sipas Meteoalb, gjatë të dielës kthjellimet mbeten dominante në territor deri në orët e pasdites kur vranësira të përkohshme shfaqen në ekstremet Verilindore – Juglindore të vendit.

Mbrëmja dhe orët e natës do vijojnë me kthjellime në ultësirën perëndimore por vranësira të lehta do të ketë në ekstremin Verior dhe zonat kufitare Lindore.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes dhe mesditë, duke bërë që maksimumi në rang vendi të ngjitet mbi 29°C.

Ndërkohë edhe ditët e para të javës do të mbeten në temperaturat e larta 20-30°C.