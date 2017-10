Në Serbi thonë se SHBA do të përkrahë tërthorazi Kosovën për UNESCO

Nëse kërkesa për pranimin e Kosovës në UNESCO do të bëhet serish aktuale, SHBA do ta mbështesë nga hija, me ndërmjetësimin e shteteve tjera, të cilat janë të afërta me të.

Këtë e ka deklaruar ambasadori i Serbisë pranë Kombeve të Bashkuara, Darko Tanaskoviq.

Në një intervistë për “Veçernji novosti”, Tanaksoviq tha se tërheqja e SHBA-së nga UNESCO nuk i përshtatet kërkesave të reja eventuale për pranimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare.

Tanaskoviq tha se për këtë arsye, por edhe për arsye të ndryshme, në një kohë të afërt nuk do të shtohen gjasat e hyrjes së Kosovës në UNESCO, transmeton Ksp.