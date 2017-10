Thaçi: Demarkacionin duhet ta ratifikojmë, por kjo s’garanton liberalizimin e vizave

Kreu i shtetit Hashim Thaçi, i cili sa ishte kryeministër kishte emëruar Komisionin për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi, e si ministër i Punëve të Jashtme e nënshkroi marrëveshjen ndërshtetërore, vazhdon të besoj se marrëveshje mbi të cilën e ka vënë firmën është e drejtë.

Në një intervistë për DW, Thaçi ka thënë se “Kosova dhe Mali i Zi kanë arritur marrëveshje, të saktë të drejtë dhe të qëndrueshme profesionale dhe të përgjegjshme shtetërore”.

Sipas tij, tash problemi nuk është ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, por problemi është te votimi në Kuvendin e Kosovës.

“Prandaj duhet të fokusohemi të gjithë që t'i sigurojmë dy të tretat e votave në Kuvend për të votuar marrëveshjen. Kjo marrëveshje është e përmbyllur në mënyrë të përgjegjshme institucionale prej komisionit shtetëror të Republikës së Kosovës, pastaj prej dy komisioneve tjera ndërkombëtare, gjithashtu e kemi edhe vlerësimin e NATO-s e kemi edhe vlerësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, kështu që prej të gjithë faktorëve institucionalë politikë ndërkombëtarë e ka marrë bekimin kjo marrëveshje”, ka thënë Thaçi, përcjell Koha.net. “Kjo për Washingtonin, Brukselin, NATO-n është e përmbyllur, prandaj ne duhet të jemi shumë syçelë, shumë të vëmendshëm shumë të përgjegjshëm që t'i kryejmë obligimet tona të marrëveshjeve shtetërore, sepse marrëveshjet shtetërore nuk janë leksione të orëve të gjeografisë, por janë të përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore”, ka thënë më tej ai.

Duke komentuar faktin se çështja e demarkacionit lidhet me liberalizimin e vizave për kosovarët, Thaçi ka thënë se do që të ritheksojë se qëndrimi i Bashkimit Evropian është absurd dhe i turpshëm në raport me qytetarët e Kosovës dhe institucionet e Kosovës.

“Ne nuk kemi kërkuar as më pak e as më shumë sesa të trajtohemi barabartë sikurse vendet e tjera të rajonit e jo të dyfishohen kriteret. Megjithatë prej 95 kritereve për liberalizimin e vizave, 94 prej tyre i kemi plotësuar, ka mbetur edhe ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi dhe për këtë jemi të vetëdijshëm që pa implementimin e këtij kriteri nuk ndodh liberalizimi i vizave nga BE-ja”, ka thënë Thaçi.

Thaçi ka shprehur bindjen se “ky kriter i është vënë Kosovës padrejtësisht dhe në mënyrë befasuese nga BE-ja”. Për më tepër, sipas tij, ky ka qenë një kurth për Kosovën.

“Mendoj që më tepër sesa kriter për implementim, ka qenë kurth politike nga Komisioni Evropian që ta shtyjë edhe më tutje liberalizimin e vizave për Kosovën. Prandaj mendoj se BE-ja duhet të fillojë të ndryshojë qasje në raport me Kosovën. Këtij Komisioni Evropian i kanë mbetur edhe 17 muaj mandat dhe shoh se nuk kanë qëllim dhe vizion për Kosovën dhe ky ka qenë mesazhi im për qytetarët e Kosovës për institucionet e Kosovës, prandaj duke u ndodhur në këtë situatë ne duhet të lëvizim sa më shpejt për ratifikimn e marrëveshjes së demarkacionit në Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Thaçi.

Ai nuk është i bindur se edhe pas ratifikimit të mundshëm të demarkacionit në Kuvendin e Kosovës, Kosovës do t’i liberalizohen vizat.

“Edhe në momentin që ne e ratifikojmë marrëveshjen për demarkacion, përsëri do të kemi sfida me këtë përbërje të Komisionit Evropian me Kosovën sepse nuk e ka fokusin për Kosovën”, ka thënë Thaçi.