KEDS-i përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 14.10.2017 në Podujeva do të ndërprehet.

Dalja Fshatrat 1 prej orës 9:00-12:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Buricë, Gllamnik, Llapashticë e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Demotimi i Trafokullës në kuadër të projektit LOT 2 Podujevë 2017, nënprojekti Llapashticë.

2.

Më 16.17.10.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

KODRA E TRIMAVE- prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave, një pjesë.

3.

Më 15.16.17.10.2017 në Fushë Kosova II do të ndërprehet.

Hekurudha prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja te hekurudha.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllos ABC 4x70.

1.

Më 17.10.2017 në Drenas do të ndërprehet.

Dalja Vasileve prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve, Rexhep Cërrvadiku.

2.

Më 17.10.2017 në Mazgit do të ndërprehet.

Mazgit-Koliq prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Plasti dhe Apollonia Llazarevë.

3.

Më 17.10.2017 në Prishtina III do të ndërprehet.

Dalja Objekti C7 prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Ulpiana, Objekti C7.

4.

Më 17.10.2017 në Prishtina III do të ndërprehet.

Dalja Blloku1 Dardania prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania nje pjesë.

5.

Më 17.10.2017 në Prishtina III do të ndërprehet.

Dalja Fuat Pashë Dibra prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Kodra e Diellit, një pjesë.

6.

Më 17.10.2017 në TS 35/10kV Prishtina III do të ndërprehet.

Dalja Mikro 1 prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Ulpiana, një pjesë.

Ferizaj

1.

Më 17.10.2017 në Bibaj do të ndërprehet.

Dalja Drejtimi i Fshatrave prej orës 9:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të TM dhe pastrimi i trasesë.

Gjakovë

1.

Më 16.10.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Shkoza II prej orës 9:00-12:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: TS Shkoza II.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja/ngritja e shtyllave , vendosja e konzollave si dhe përçuesit të TM.

2.

Më 17.10.2017 në Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja Dobroshi prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Dobrosh, Hereç, rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), rr. Lekë Dukagjini, Molliqi, Nivokazi, Osek Hila (një pjesë), Pacaj, rr.Pashko Vasa, Skivjani (një pjesë) dhe Stubull.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shinave të bakrit në dalje me kabëll si dhe montimi i Transformatorit tiroidal.

3.

Më 18.10.2017 në Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja Cermjani prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobroshi, Hereçi, rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hila (një pjesë), Pacaj, rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stublla.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shinave të bakrit në dalje me kabëll si dhe montimi i Transformatorit tiroidal.

4.

Më 15.10.2017 në Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja Pataqani prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtëm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

1.

Më 17.10.2017 në Gjakova I do të ndërprehet.

Dalja Ereniku prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerimi, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

2.

Më 17.10.2017 në Gjakova II do të ndërprehet.

Dalja Raq-Moglica prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi I LP (ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve dhe pastrimi i trasesë).

3.

Më 17.10.2017 në Xërxa do të ndërprehet:

Dalja Denji prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri- Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoci (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Përforcimi i shtyllës së drurit 12M-she në LP Denjë, degëzimi Guri i Kuq.

Gjilan

1.

Më 16.10.2017 në Kllokot do të ndërprehet.

Dalja Kllokoti prej orës 9:00-12 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekarë.

1.

Më 17.10.2017 në Lladov do të ndërprehet.

Dalja Pasjan prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë fshati Pasjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Mitrovicë

1.

Më 17.10.2017 në Skenderaj do të ndërprehet.

Dalja Runiku prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitaku, Kostërci, Runika, Baja, Syrigani, Radisheva, Qitaku. Leqini dhe Pemishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë ndërrimi i ormanit 0.4 kV në Radishevë.

Pejë

1.

Më 15.10.2017 në Deçani do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri në orën 06:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani-qyteti, Berani, Prapaçani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Isniqi, Lebushi, Strellc i Epërm, Strellc i Ulët, Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteji, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku, Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Ledinat dhe Prokolluku.

1.

Më 17.10.2017 në Lluka do të ndërprehet.

Dalja Strellci prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellci i Epërm dhe i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, ndërrimi i izolatorëve.

Prizren

1.

Më 16.10.2017 në Theranda do të ndërprehet.

Dalja Gjinovci prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja Beni Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i figurave të ndërprerësve të fuqisë, ndarësve të hyrjes, daljes dhe tokëzimit në Dalja Gjinovci.

1.

Më 17.10.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet.

· Dalja Zhupa prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reçan, Pllanjanë Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Ulët, Gornja-Sellë, Mushnikovë, TS Prevalla, Hotel Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e bardhë, Sredska, Sajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.