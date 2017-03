Çanak: Duhet pranuar e vërteta famëkeqe, Kosova është e pavarur

Kandidati presidencial i Ligës Socialdemokrate të Vojvodinës, Nenad Çanak deklaroi të shtunën se duhet të pranohet “e vërteta famëkeqe” se Kosova është e pavarur nga Serbia.

Ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve Beta ka thënë se është fakt që me Kosovën ka vendkalime kufitare dhe se qytetarët e Serbisë nuk mund të shkojnë në Kosovë pa pasaporta, dhe se kufirin me Kosovën e sigurojnë ndërmjet tjerash edhe forcat ndërkombëtare, që do të thotë se bashkësia ndërkombëtare garanton për kufirin.

“Po, Kosova është e pavarur nga Serbia - ajo është e humbur gjatë luftës- atë luftë e ka udhëhequr regjimi i Sllobodan Millosheviqit. Po ai regjim ka shkaktuar bombardimet e NATO-s”, ka thënë Çanak, p. “Me gënjeshtra mund të ëndërrohet, por me gënjeshtra nuk mund të jetohet”, ka shtuar ai.

Çanak ka theksuar se Industria e Naftës e Serbisë u është shitur partnerëve rusë “larg nën çmim”, me arsyetimin se Rusia do të ndihmojë që Kosova të mos bëhet e pavarur dhe se do të ndërtohet rrjedha Jugore.

“Kosova është e pavarur, nuk ka rrjedhë Jugore, pra kthenani NIS-in dhe shkoni në shtëpi”, ka thënë Çanak.