36 raste me fruth po trajtohen në QKUK

UD. Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, dr.Basri Sejdiu, ka vizituar Klinikën Infektive për tu njohur nga afër me gjendjen, pas raportimit të kësaj klinike në lidhje me rastet e reja të raportuara me fruth, njofton kumtesa nga QKUK .

Në takim me drejtorin dhe kryeinfermierin e kësaj klinike, Naser Rrustemi, ai u njoftuar për numri e rasteve të mjekuara deri tani dhe për masat që kjo klinikë ka ndërmarrë për të menaxhuar situatën, transmeton Koha.net .

Dr. Hamdi Ramadani, drejtor i kësaj klinike, njoftoi se momentalisht në këtë klinikë janë duke u mjekuar 36 raste me fruth, prej tyre 4 janë në gjendje më të komplikuar, përderisa 75 raste të tjera pasi kanë marrë ndihmën mjekësore, pas trajtimit janë liruar për në shtëpi.

Sipas tij, pacientët janë të moshave të ndryshme, duke filluar nga foshnjat e deri tek mosha 40 vjeçare.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm falënderoj stafin për punën dhe angazhimin e treguar për të ofruar ndihmesën shëndetësore për rastet e paraqitura.

Ai premtoi se do të angazhohet bashkë me bordin drejtues dhe Ministrinë e Shëndetësisë që të përmirësohet gjendja qoftë për sa i përket furnizimit me barna dhe material shpenzues, por edhe infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme.