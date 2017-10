Këto qytete do të mbeten pa energji elektrike

Sërish paralajmërohen reduktime e ndërprere rryme në vend, transmeton Koha.net.

Me një kumtesë për medie KEDS-i, ka njoftuar se cilat vende do të mbeten pa rrymë:

Prishtina

Më 13.10.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet:

10 kV Letanci (Kodi 14000012) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepajë, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Më 13.10.2017 në TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërpritet:

35 kV Badovc-Artanë (Kodi 600240) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusai, Busia, Zllasha, Vitia e Marevcit, Mareci, Hajvalia, Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Terbuvci, Gushterica e Epërme dhe Shushica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 13,14.10.2017 në TS 35/10 kV Fushë-Kosova ll do të ndërpritet:

10 kV Shtëpia e kulturës (Kodi 15018003) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana e majtë deri te rruga e Çerdhes.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit dhe ormanit në TS Hekurudha.

Më 13,14.10.2017 në TS 35/10 kV Fushë Kosova ll do të ndërpritet:

10 kV Pozhegu (Kodi 15018016) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana majtë deri te rruga e Çerdhes, PTK-ja dhe Banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit dhe ormanit në TS Hekurudha.

Më 13,14.10.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

10/0.4 kV TS Gjon Serreqi (Kodi 13000010055) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Gjon Serreqi, Fitush Kukaj, Selman Kadria dhe Kamer Lloshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos.

Më 13,14.10.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

10/0.4 kV Herticët (Kodi 13000010041) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ismet Krasniqi (një pjesë) dhe Lagjja e Herticëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos.

Më 13.10.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet:

10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 14:00 deri në orën 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhje e trafos.

Prizreni

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Dragashi do të ndërpritet:

10 kV Rapqa (Kodi 30036009) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci I Ulët, Krsteci Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

10 kV Reshtani (Kodi 30039006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reshtani, Theranda (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

10 kV Theranda (Kodi 32039003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra Zejtare II dhe rrugët: Skënderbeu, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Therandë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi:32000013) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Benafi Shirokë, Solidi SH.P.K., Graniti, Seti – Comerc dhe NTP Kolgeci.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqina I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 13.10.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

10 kV Gjinovci (Kodi 32000003) prej orës 14:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

Më 13.10.2017 në TS 110/10 kV Deçani do të ndërpritet:

10 kV Barani (Kodi 53000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit dhe Buqani.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 12.10.2017 në TS 110/10 kV Klina do të ndërpritet:

10 kV Jashanica (Kodi 52000003) prej orës 11:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pogragjë, Qupevë, Jellovc, Resnik dhe Jashanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 13.10.2017 në TS 110/10 kV Peja 2 do të ndërpritet:

10 kV Zahaqi (Kodi 51000010) prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqinë, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Demonitimi i rrjetit.

13.10.2017 në TS 110/10 kV Deçani (Kodi 530) do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri në orën 06:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani-qyteti, Berani, Prapaçani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Isniqi, Lebushi, Strellc i Epërm, Strellc i Ulët, Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteji, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku , Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava,Ledinat dhe Prokolluku.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Gjakova

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërpritet:

10 kV Raq-Moglica (Kodi 81083017) prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV dhe ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Më 14.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërpritet:

10 kV Raq-Moglica (Kodi 81083017) prej orës 16:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i tokëzimit në shtyllat e tensionit të lartë.

Më 14.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova l do të ndërpritet:

10 kV Ponoshevci (Kodi 80080006) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i tokëzimit në shtyllat e tensionit të lartë.

Më 14.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova l do të ndërpritet:

10 kV Cermjani (Kodi 80080012) prej orës 09:00 deri në orën 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i tokëzimit në shtyllat e tensionit të lartë.

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet:

10 kV Kijeva (Kodi 82082007) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ri-sistemimi i kabllove të tensionit të lartë.

Ferizaj

Më 13.10.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet:

35 kV Silkapori (Kodi 400450) prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori dhe X-Fort.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërpritet:

10 kV Voskopoja (Kodi 40043001) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevci), Palloshi (Biqevc)i, Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsia (Malzezi), Vata, Nikaj dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i LP 10 kV.

Mitrovica

Më 13.10.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2do të ndërpritet:

10 kV Martinaj (Kodi 73000009) prej orës 10:30 deri në orën 16:00.

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishtë dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV .

Gjilani

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Gjilani l do të ndërpritet:

10 kV Uglari (Kodi 60060016) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pogragja, Llofca, Doxhët, Sllubica dhe Kokaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 13.10.2017 në TS 35/10 kV Kllokoti do të ndërpritet:

10 kV Kllokoti (Kodi 61065004) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokoti, Radivojca, Budrika, Remniku dhe Xhylekari.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.