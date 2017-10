Moti sot në Shqipëri: me kthjellime dhe vranësira të pakta

Shqipëria sot po ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme më të ngrohta me origjinë Mesdhetare. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri në mesatare në Jug të vendit. Era do të jetë me drejtim Veriperendim (NW) 6 m/sek , maksimumi deri në 10 m/sek në bregdet.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 3 deri në 4 ballë me lartësi vale 0,5 deri në 1,25 metër.

Temperaturat

Zonat malore 6/22 gradë Celsius

Zonat e uleta 6/26 gradë Celsius

Zonat bregdetare 8/26 gradë Celsius