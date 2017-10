Moti sot në Shqipëri: Kthjellime dhe vranësira kalimtare

Kthjellime dhe vranësira kalimtare dominojnë jugun dhe qendrën e territorit ndërsa moti i kthjellët ndikon veriun e Shqipërisë.

Pasditja vijon me kthjellime në zonat veriore ndërsa kthjellime e vranësira të lehta do të ketë në zonat qendrore dhe jugore. Në mbrëmje dhe gjatë natës territori mbetet nën ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare.

Sipas “MeteoAlb”, temperaturat e ajrit do të rriten me 1 -2°C në të dy vlerat ekstremale ditore. Era do fryjë kryesisht e lehtë me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi perëndimor dhe për pasojë, në det do të ketë dallgëzim të ulët.