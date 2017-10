Qeveria e Luksemburgut vazhdon ta mbështes arsimin profesional në Kosovë

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, priti të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e Dukatës së Madhe të Luksemburgut në Kosovë, Anne Dostert, me të cilën bisedoi për zhvillimet aktuale në fushën e arsimit, si dhe mundësitë e bashkëpunimit të mëtutjeshëm.

“Është mirë që gatishmëria e juaj për të vazhduar me projekte të reja në arsim është në përputhshmëri të plotë me objektivat dhe prioritetet tona që kanë për synim zhvillimin e kompetencave dhe aftësive profesionale të nxënësve tanë konform standardeve bashkëkohore, që të jenë konkurrues të denjë në tregun vendor dhe evropian të punës”, theksoi ministri Bytyqi.

Nga ana e saj, Anne Dostert tha se, Qeveria e Luksemburgut do të vazhdojë me projektin e ri në mbështetje të arsimit profesional, njëherësh bëri të ditur se me këtë projekt, i cili do të zgjasë katër vite, planifikohet shtrirja veprimtarisë jo vetëm në Qendrat e Kompetencës në Ferizaj dhe Prizren, por edhe në Qendrat tjera të Kompetencës në Kosovë, si dhe në institucionet arsimit të mesëm profesional.

Në këtë takim u fol edhe për nevojën e bashkëpunimit me ndërmarrje private në aspektin e zhvillimit të mësimit teorik, si dhe për qëndrueshmërinë financiare të Qendrave të Kompetencës.