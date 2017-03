Vendet që mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme

KEDS ka njoftuar për ndërprejet e energjisë elektrike nëpër vendbanime të ndryshme të Kosovës, për ditët në vazhdim.

Gjilan

1.

Më 13.03.2017 në TS 110/35/10 kV Gjilani 1 do të shkyçet:

· Dalja 35/10 kV Dheu i bardhë (Kodi:60062013) prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë dhe rrugët: Reshat Ymeri, Elevia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

2.

Më 13.03.2017 në TS 110/35/10 kV Gjilani 1 do të shkyçet:

· Dalja 35/10 kV Parku i makinave (Kodi:60062011) prej orës 12:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rruga e Bujanovcit: TS-440-Ukraincat,TS-22-Ideali-1, rr. Bujanovcit.TS-427-Morava e Binçes- rr: Xhorxh Uashingtoni, TS-23-28 Nëntori, Xhorxh Uashingtoni;TS-21-Lepa Brena, rr. Abdulla Tahiri.TS-5-TMK-j; rr. Adem-Jashari, TS-428-Kazerma, rr. Abdulla Tahiri.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

Ferizaj

Më 13.03.2017 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kraishta (Kodi:41000002) prej orës 10:00 deri në orën 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

Më 13.03.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Drejtimi i Qytetit (Kodi:40000001) prej orës 09:15 deri në orën 09:30 dhe nga ora 15:45 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi I Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët në TS 10/04 KV qiraxhinjtë.

Më 13,14.03.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Gaçkës (Kodi:40042002) prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanci, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimin e shtyllave.

Më 11.03.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

· Dalja 10 Vëllezërit Gërvalla (Kodi:40000004) prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petrolli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjesë), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçjen e transformatorit 250kVA "Viva Fresh Store" Feriza, rr. "Rexhep Bislimi".

Prishtina

Më 12.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet seksioni i parë TR 1 prej orës 13:30 deri në orën15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Llausha, Doberdoli, Zakuta, Kërpimehu, Metehia, Repa, Tashevci, Pollata, Dvorishta, Sllatina, Reçica, Zhitia, Sylejvica, Breca, Tërnavici, Murgulla, Marinca, Obranqa, Perani, Obranqa 1, 2, 3, Bradashi, Bajqina, Katunishta, Lepaj, Dobratini 1, Ferma e Pulave Peran, Qendra, Letanci, Sillosi, Te Tregu i shtazëve, Viadukti, Ina e Vjetër, Spitali, Kombinati, Bankosi dhe Sh.f. “Shaban Shala”, rr. Skënderbeu, rr.Brigadat (një pjesë), Ujësjellësi i qytetit, Surkishi, Lladofci, Sveqël, Dumoshi, Shajkovci, Surdilli, Hertica, Drazhnje, Rakenica, Turiqica, Polisteri , Agroprodukti, Ujësjellësi rajonal "Batllava", Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Bërveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti, Keqekolla, Prapashtica, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Më 12.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet seksioni i dytë TR 2 prej orës 15:00 deri në orën 16:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Buricë, Gllamnik, Llapashticë e Ulët, Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac, Popovë, Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana, rr.Zahir Pajaziti dhe Lagjja e Kuvajtit.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 14.03.2017 në TS 110/35/10 kV Palaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi:18024003) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Aftësimi i ndarësit dalës.

Prizren

Më 11.03.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ketë shkyçje totale e Dragashit prej orës 12:00 deri në orën15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteza e Dragashit dhe fshatrat për rreth Dragashit.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës 35 kV.

Mitrovica

Më 14.03.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 Stacioni Hekurudhor (Kodi:73000004) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit linjor 10 kV.

Gjakova

Më 13.03.2017 në TS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Intramedi (Kodi:81000032) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezinë (një pjesë), rr. Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshin konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe rregullimi i shkyçjes, sinjalizimit dhe pozitës në Rele në ndërprerësit të fuqisë.

Peja

Më 13.03.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Agrokosova (Kodi:50000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Metohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbja.

Arsyeja e ndërprerjes: lidhja e largpërçuesit kabllovik, dislokimi i rrjetit të tensionit të lartë.