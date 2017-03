Deputeti i LDK-së e këshillon Thaçin të tërhiqet nga ligji për ushtrinë

Ish-komandanti në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, tash deputeti i LDK-së në Kuvendin e Kosovës, Anton Quni përmes “Interaktivit” i ka bërë një këshillë kreut të shtetit, Hashim Thaçi.

“E këshilloj z. Thaçi ta rishikojë vendimin e tij për ushtrinë. Të marrë frymë thellë, të thërret ekspertët e kësaj çështje e të këshillohet me ta, pastaj ta diskutojë mirë këtë çështje edhe me kryeministrin e vendit dhe të ulet në një tavolinë bashkë me shtetet e Qunitit dhe me miqtë ndërkombëtarë që të gjendet një zgjidhje më e mirë”, ka thënë Quni.