Si e sheh Surroi fushatën anti - Soros

Gazetari e opinionisti, Arben Ahmeti në Rubikon të KTV-së pyet publicistin Veton Surroi nëse ajo çfarë po ndodh në Maqedoni e Shqipëri me fondacionin Soros do të ndodh edhe në Prishtinë.

“Po ndodh në Maqedoni, po ndodh në Tiranë a mund të ndodh në Prishtinë”, pyet Ahmeti sic thotë ai "çështja anti Sorros".

E Surroi i shpjegon se në Maqedoni ajo po ndodh për shkak të insistimit që Maqedonia të jetë shtet i të gjitha kombeve që jetojnë aty.

“Ekziston aryseja edhe më e madhe pse sulmohet në Maqedoni, për shkak të institimit të tij që Maqedonia të jetë shtet i qytetarëve dhe lirisë së kombeve që jetojnë aty”, ka thënë Surroi.

“Për shkak të afërsisë së tij personale me Edi Ramën dhe krejt kjo fushatë nuk ka të bëj fare me Sorosin, as në rastin e parë e as në të dytin por janë konflikte të ndryshme që pastaj e marrin gjoja epilogun e Sorrosit”, ka thënë ai.