Këto janë vendet që mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për ndërprerjen e energjisë elektrike në Kosovë në ditët e ardhshme.

Prizren

Më 11.03.2017 në Pirana do të shkyçet dalja 10 kV Krusha prej orës 11:00 deri në orën12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com".

Arsyeja e ndërprerjes: demontimi i rrjetave të dyfishta – për shkaqe sigurie.

Prishtinë

Më 11.03.2017 në Prishtina 2 do të shkyçet dalja 10 kV Varrezat e Jahudive prej orës 09:00 deri në orën16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Varret e Jahudive, Rezervoarët, Matiçani dhe Zllatari. Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i transformatorit të vjetër, energjizimi i transformatorit të ri.

Më 11.03.2017 në Parku i biznesit do të shkyçet dalja 10 kV Zabeli i ulët prej orës 12:00 deri në orën13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shtrubullove, Zabel i Ulët, Zabeli te shkolla, Vukovci, Llapushnik Gashët dhe Poterku.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kthinës në transformatorin ekzistues TS udhëkryqi i madh.

Më 12.03.2017 në Prishtina 5 do të bëhet shkyçja e seksionit të parë prej orës 09:00 deri në orën10:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Një pjesë Kodrës së Trimave, Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit dhe Sh.F. Emin Duraku,

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 12.03.2017 në Prishtina 5 do të bëhet shkyçje e seksionit të dytë prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi, Baci Pertoll, Trudë, Milevci, Bërnica e Epërme, Siqeva, Sharbani, Bërnica e Ulët, Barileva Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovci Gashët, Ndriçimi publik për autostradë, Llukari, Makovci, Sinidolli, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër, një pjesë Kodres së Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.