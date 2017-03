Basha: Nuk bojkotojmë zgjedhjet

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, sonte në një bashkëbisedim në “Sheshin e lirisë”, deklaroi se republika e re do të qëndrojë deri në shembjen e republikës së vjetër.

Basha tha se beteja për zgjedhje të lira dhe të ndershme do të vazhdojë deri në rrëzimin e republikës së vjetër dhe do qëndrojmë me armatën qytetare deri në realizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme me qeveri teknike dhe krijimin e republikës së re.

“Vendimi ynë nuk është bojkoti i zgjedhjeve, sepse nuk ka për të patur bojkot zgjedhjesh, sepse zgjedhje fasadë nuk do të ketë, sepse qytetarët dhe armata e re do të pengojë zgjedhjet me krimin, zgjedhjet fasadë”, tha Basha.

“E kemi thënë me 18 shkurt, zgjedhje fasadë nuk ka për të pasur në Shqipëri. Hesapet i keni bërë pa popullin, apo pa hanxhiun, siç thotë populli, sepse shqiptaret nuk i nënshtrohen republikës së vjetër, sepse të gjithë bashkë do të pengojmë republikën e vjetër, ashtu siç vramë frikën dhe t’u japim republikën e re shqiptarëve”, tha Basha.

