AKR-ja merr zv.kryeministrin e parë, pesë ministri dhe shtatë zëvendësministra

Tashmë është nënshkruar marrëveshja mes partisë Aleanca Kosova e Re dhe koalicionit PAN.

“Arbresh” shkruan se AKR-ja, sipas marrëveshjes, do të udhëheqë me pesë ministri si dhe do të ketë zëvendëskryeministrin e parë. Po ashtu AKR-ja e Behgjet Pacollit do të ketë shtatë zëvendësministra.

Këto janë pozitat të cilat do të udhëhiqen nga AKR-ja, sipas marrëveshjes:

Zëvendëskryeministër i parë

Ministria e punëve të jashtme

Ministria e punëve të brendshme

Ministria e planifikimit hapësinor

Ministria e bujqësisë

Ministria e zhvillimit ekonomik

Po ashtu AKR do të ketë shtatë zëvendësministra në këto ministri:

Zv. Ministër i jashtëm

Zv. Ministër i brendshëm

Zv. Ministër i ambientit dhe planifikimit

Zv. Ministër i mirëqenies sociale

Zv. Ministër i shëndetësisë

Zv. Ministër i kulturës

Zv. Ministër i Arsimit.