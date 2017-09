Bahtiri thoshte se më parë shkon në tabut se me PDK-në, e Sejdiu s’kishte votë për PAN-in – tash heshtin

“Më përpara shkoj në tabut sesa me PDK-në”. Kështu kishte deklaruar nënkryetari i AKR-së, Agim Bahtiri, në kohën kur flitej se partia e tij, e prirë nga Behgjet Pacolli mund të kalojë në koalicion me PAN-in e prira nga PDK-ja.

Bahtiri, që është kryetar i Komunës së Mitrovicës, dhe synon edhe një mandat tjetër në krye të kësaj komune kishte deklaruar kësisoj në një intervistë për Kohën Ditore.

Pak minuta pas nënshkrimit të Marrëveshjes, portali Koha.net ka provuar të kontaktojë me Bahtirin, por ai e ka fikur telefonin. Nuk dihet qartë se cila do të jetë e ardhmja politike e Bahtrit, nëse ai do të vazhdojë të jetë pjesë e AKR-së që iu bashkua PDK-së dhe PAN-it.

Koha.net ka provuar gjithashtu të kontaktojë me deputetin Korab Sejdiu, që kishte deklaruar se edhe nëse AKR-ja shkon me PAN-in ai nuk do të ketë votë për ta.