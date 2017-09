Takimi Haradinaj Pacolli shtyhet për nesër

Sot nuk do të ketë takim mes liderit të AKR-së Behgjet Pacolli dhe kandidatit të PAN-it për kryeministër Ramush Haradinaj.

Kështu të paktën bëjnë të ditur për Kosovapress nga Aleanca Kosova e Re.

“Ky takim i paraparë të mbahet sot me të nominuarin për kryeministër nga koalicioni PAN, do të mbahet nesër , sot ka gjasa që nuk mbahet”, tha ky burim.

Ndryshe, sot lideri i AKR-së, Behxhet Pacolli, pas takimit me kryetarin e LDK-së, Isa Mustafa ku edhe ka bërë të ditur ndarjen nga koalicioni me LDK-në, kishte deklaruar se do të takohet me Haradinaj sot gjatë ditës.