Këto vende janë pa rrymë nesër e pasnesër

KEDS njofton se nesër e pasnesër mbeten pa rrymë disa vende, transmeton koha.net.

Më 08.03.2017 në NS 35/10 kV Shtërpcë do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Gotovusha-Brod (Kodi:40044005) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Palojë, Gotovushë, Drekoc, Viqë, Firajë dhe Brod.

Më 08,09,10.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

· Dalja 10/0.4 kV Ina e vjetër (Kodi:1400003018) prej orës : 09:00 deri në orën : 11:00 dhe nga ora 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Skënderbeu, Dëshmorët dhe Fitorja.

Arsyeja e shkyçjes: demontimin e rrjetit të vjetër ekzistues dhe kalimin në rrjetin e ri, Lot 1.

Më 09.03.2017 në TS 110/35/10 kV Gjilani 1 do të shkyçet:

· Dalja 35/10 kV Dheu i bardhë (Kodi:60062013) prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë dhe rrugët: Reshat Ymeri, Elevia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëlleëzrit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

Më 09.03.2017 në TS 110/35/10 kV Gjilani 1 do të shkyçet:

· Dalja 35/10 kV Parku i makinave (Kodi:60062011) prej orës 12:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Bujanovcit: TS-440-Ukraincat,TS-22-Ideali-1, rr. Bujanovcit.TS-427-Morava e Binçes- rr: Xhorxh Uashingtoni, TS-23-28 Nëntori, Xhorxh Uashingtoni;TS-21-Lepa Brena, rr. Abdulla Tahiri.TS-5-TMK-j; rr. Adem-Jashari, TS-428-Kazerma, rr: Abdulla Tahiri.

Më 09.03.2017 në NS 110/35/10 kV Shirokë-Suharekë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi:32000013) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

