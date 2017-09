Sot e deri në mesin javës së ardhshme – kthjelltë e ngrohtë

Sot, mbi vendin tonë, do të mbajë mot i kthjellët. Tempertaturat do të sillën në mes 15 e 33 gradë Celsius. Edhe nesër parashihet të mbajë mot i kthjellët me temperatura tropikale. Ato do të sillën në mes 16 e 34 gradë Celsius.

Meteorologët thonë se gjatë tërë javës do të mbretërojë mot kryesisht i kthjellët me temperatura që do të lëvizin në mes 17 e 36 gradë Celsius. Vranësira të pjesshme, të cilat mund të sjellin sadopak freski, siç transmeton rtv21, priten nga mesi i javës së ardhshme.