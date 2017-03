Tahiri numëron çfarë s’do të kemi nëse nuk formohet Asociacioni

Kosova do të vazhdojë të ketë humbje milionëshe nga ndërhyrjet e Serbisë në sistemin energjetik, do të vazhdojë të mos e ketë nën kontroll Vallaçin dhe të mos e shfrytëzojë linjën 400 kilovoltësh me Shqipërinë, pa u miratuar Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe dhe Marrëveshja e Drejtësisë.

Një deklarim të tillë, siç transmeton TV Arta, e ka dhënë ministrja për Dialog, Edita Tahiri gjatë raportimit në Komisionin për Zhvillim Ekonomik. Mirëpo raportimi i saj u përcoll me kritika nga anëtarët e të gjitha partive pa përjashtim.

