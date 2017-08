KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Prishtina

1.

Më 04.09.2017në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovci prej orës 10:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Surkishi, Lladofci, Sveqla, Dumoshi, Shajkovci Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizion.

2.

Më 04.09.2017në NS 110/10 kV Prishtian 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV NR. 3 Komuna e re prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Arbëria, Tregtia, Al Trade, Arbëria Com, Dumnica Group dhe Ahmet Hyseni.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 04.09.2017në NS 110/10 kV Prishtian 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Xhemajl Ibishi prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhemajil Ibishi, Ministria e Shëndetësisë dhe Dragodan (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 04.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtian 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Iliria prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Aktashi, qendra (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 05.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat : Obrançë, Peran, Obrançëq 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion dhe pastrim traseje.

6.

Më 05.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV NR.7 Qendra Sportive prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pallati i Rinisë dhe Pallati i ish- Rilindjes.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

7.

Më 05.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV NR.10 USAID prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: USAID-i.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

1.

Më 04.09.2017në NS 110/35/10 kV Prizereni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rahoveci prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 04.09.2017në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rahoveci prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 04.09.2017në Sharr ( Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharri ll prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinrrugët: e Dëshmorëve, e Restelicës, e Brodit, e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri dhe Policia.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 04.09.2017në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharri l prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore, Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrëfiksat, Afariste: HIT Flores dhe Zgatari Komerc.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 04.09.2017në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bresana prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Blaqë, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhë, Afariste: N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk dhe Restorant Opoja.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

6.

Më 05.09.2017në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rabdobrava prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Randobravë, Retije e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

7.

Më 05.09.2017 në NS 35/10 kV Sharr do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellobradi prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellobrad, Brrut, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit; afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

8.

Më 05.09.2017 në NS 35/10 kV Sharr do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rapqa prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krstec I Ulët dhe I Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Gjakova

1.

Më 04.09.2017 në Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Guskë, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve 10 kV në LP dhe revizioni.

2.

Më 04.09.2017 në Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 Dalja Ereniku prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllave.

3.

Më 05.09.2017 në Gjakova Il do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjakova lll prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Bistrazhini, ërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave.

4.

Më 05.09.2017 në Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave.

5.

Më 05.09.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 Caralluka prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Përforcimi i segmentit.

Ferizaj

1.

Më 04.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 Carraleva prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizion i larrgpërçuesit.

2.

Më 04.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rashinca prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Davidovc, Rashincë, Muzeqinë, Vojnovc dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 04.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Petrova prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Reçaku (nje pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 04.09.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtime prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe GodanciiI Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 05.09.2017 në Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 10 Glloboçice prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Glloboqica, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqët, Bravët, Lagje Kollomoqe, Fabrika Suxhukut, Seqishtë, Krivenik, Gurthyesit Guri i bekuar.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë, revizion.

6.

Më 05.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 Carraleva prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

7.

Më 05.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 Koshare prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Kosharja.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

8.

Më 05.09.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10Maksit Putz prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fabrika Maksiti Putz.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

9.

Më 05.09.2017 në Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 Gaçka prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave dhe energjizimi i TS 400 kVA . LOT 2.

10.

Më 04.09.2017 në Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime prej orës 09:00 deri në ora 11:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babush i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

11.

Më 05.09.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Shtërpca prej orës 11:00 deri në ora 14:30 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qendra e Shterpcës -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor të dëmtuar.

Gjilani

1.

Më 04.09.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Muqiverci prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fsahtrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 05.09.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 Koretini prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë, Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Peja

1.

Më 04.09.2017 në Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 Zahaqi prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovc, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases dhe ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 05.09.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klinaveci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e Madhe, Ranoc, Berkov dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

3.

Më 05.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mojstiri prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sine dhe Mojstir.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 05.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vrella prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellëm dhe Stupe.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 04.09.2017 në Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radavci prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Novosellë, Radavc, Brestovik, Dogna dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

Mitrovica

1.

Më 04.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shala prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiq, Rashan, Terstenë, Bare, Bajgorë, Vidishiq, Kovaqicë, Kaqanoll, Rahovë, Boletin, Zhazhë, Vllahi, Zijaq, Maxherë, Melenicë, Dedi, Zabërgj dhe Selac.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 04.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kqiqi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 04.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sitnica prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Qendera e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 04.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betonjerka prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica, qyteti.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 05.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Parku I Biznesit prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: ETC-ja, Emona City, Fabrika e pajimeve, Çarli, Parku i Biznesit, Terminali, Furra, Zyra administrative e veriut.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion .

6.

Më 05.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Viva lux prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gorenje dhe betoniera Burimi.

7.

Më 05.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtoria prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Shangajit ( Livadhit ) dhe Lagjja angleze.

8.

Më 05.09.2017 në Shukopci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mejdani prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Kolloni dhe Majdani.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.

Më 04.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koshtova prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevc.

1.

Më 04.09.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

1.

Më 04,05,06,07,08,09.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

TS 10/0.4 kV TSK-nr.2 Gjimnazi Dalja 10kV Kabllot

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Shahin Krasniqi, Rexhep Mala, rrugët: Kruja, Marin Barleti, Ukshin Kovaqica, Hamdi Ferati dhe Sheshi Adem Jashari.