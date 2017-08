Sot në Shqipëri, mot i kthjellët shoqëruar me vranësira

Tiranë, 31 gusht– Gjate ditës së enjte, 31 gusht 2017, moti mbi Shqipërinë parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira në zhvillim kryesisht në mesditë. Priten reshje shiu të izoluara në mesditë në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim-Verilindje 1-16m/sek me rrahje. Deti i forcës 5 me lartësi vale 3.0 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Qytetet Temperaturat në °C

Shkodër 20/33 diell

Kukës 15/29 diell re

Lezhë 22/33 diell

Dibër 13/28 diell re

Durrës 21/32 diell

Tiranë 21/33 diell

Elbasan 17/33 diell

Berat 17/34 diell

Vlorë 20/31 diell

Korcë 14/27 diell re

Gjirokastër 15/34 diell re

Sarandë 18/31 diell re