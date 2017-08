KEDS njofton për ndërprerje rryme në dy qytete të Kosovës.

Pa rrymë, sipas njoftimit, transmeton Koha.net, do të mbeten:

Prishtinë

1.

Më 04.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Fshatrat-1 (Kodi: 14000009) prej orës 12:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Burica, Gllamniku, Llapashtica e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i një pjese të LP të ri 10(20) kV dhe kyçja në LP 10(20) kV ekzistues në kuadër projektit LOT 2 Podujeva 2017, nënprojekti Llapashticë.

2.

Më 31.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Qagllavicac 3 (Kodi: 19000034) prej orës 08:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4, Çagllavica, Banesat Marigona 2, Shtypshkronja Rezniqi, Merko komp Pezho (Arif Elshani), lagjja Panorama, pjesa afër Panoramës, Furra Kobake, Internation Helth Center (Spitali turk), NT Luli Marevci, Albert Rudari, Lagjja Rogreta Hamide Gashi,Naser Mustafa objekti banesor, Afrim Hoxha, betonjerka Renulual Betoni dhe Auto Sherreti.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e trafostacionit Autosallon Geni.

Ferizaj

1.

Më 04.09.2017 në NS 35/10 kV Lipjan do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kraishtës (Kodi:41000002) prej ores 13:00 deri ne ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci, Hallaqi, Ribari i Madh, Kraishta, Bregu i Zi, Zllakuqani, Godanci, Varigovci dhe Bujani.