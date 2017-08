Takimi Thaçi-Vuçiq nesër gjatë një kafjalli punues

Nesër në Bruksel gjatë kafjallit punues do të takohen presidentët Hashim Thaçi i Kosovës dhe Aleksandar Vuçiq i Serbisë.

Takimi mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të BE për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, transmeton Koha.net. Takimi në trajtë joformale në kafjallin punues duhet të nisë në orën 8 e 30 minuta, bëhet e ditur nga Brukseli.

“Ata do të shkëmbejnë mendime rreth fazës së ardhshme të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, që do të jetë vazhdim i marrëveshjes së arritur në korrik, dhe me këtë do të fillojë përgatitja e fazës së re të negociatave”, ka paralajmëruar zëdhënësja e përfaqësues së lartë, Maja Kocijançiç.