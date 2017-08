Në 24 orët e fundit,10 vatra të reja zjarri në Shqipëri

Emergjencat Civile bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë Shqipërinë janë shënuar 10 vatra zjarri.

Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 90 punonjës zjarrfikës, 20 automjete zjarrfikëse, 150 forca ushtarake, rreth 140 punonjës të Pyjores e të bashkive dhe vullnetarë, të mbështetur edhe nga helikopterë.

Qarku Lezhë

Ditën e djeshme në kurorën e Kishës së Shën Andout të Laçit ra një zjarr i përmasave të mëdha. Në këtë operacion u angazhuan 11 mjete zjarrfikëse nga bashkia e Krujës, Kamzës, Lezhës si dhe ato të Forcave të Armatosura. Në operacion morën pjesë edhe 70 efektivë të ushtrisë. Për shkak të terrenit të vështirë është ndërhyrë edhe nga ajri me anë të helikopterit. Zjarri rrezikoi edhe disa banesa që ndodheshin në afërsi të vatrave të zjarrit. Si pasojë u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre dhe pyll me pisha. Sot në mëngjes forcat zjarrfikëse po kontrollojnë vatrat e fshehura, të cilat mund të shkaktojnë rindezjen e zjarrit.

Qarku Shkodër

Në fshatin Qerret të Pukës ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Shërbimi zjarrfikës i Pukës ka ndërhyrë duke arritur të shuajnë flakët. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre dhe ferra dhe disa pemë frutore. Në fshatin Çast, Shkodër ka rënë zjarr. Si pasojë u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre dhe ferra, si dhe 25 bagëti.

Qarku Elbasan

Forcat e shërbimit pyjor kanë punuar gjatë gjithë ditës së djeshme për të shuar flakët në pyllin me pisha në fshatin Poroçan në Gramsh. Për shkak të terrenit të vështirë zjarri nuk është vendosur nën kontroll. Era e fortë ka bërë të pamundur ndërhyrjen nga ajri me helikopter. Zjarri në këtë zonë vazhdon të jetë aktiv. Në lagjen “Xhami”, Peqin ra zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra, si dhe rrezikonte disa banesa. Shërbimi zjarrfikës ka ndërhyrë duke shuar flakët. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Në fshatin Bishqem, Peqin shpërtheu një vatër zjarri në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe prej 0.3 ha.

Qarku Fier

Një zjarr i madh ka përfshirë një plantacionin me ullishte në fshatin Drenovë, Mallakastër. Zjarri për shkak edhe të terrenit të thyer dhe erës së fortë ka marrë përmasa duke u përhapur me shpejtësi. Në ndihmë të zjarrfikësve kanë shkuar edhe forca ushtarake. Pas një operacioni që zgjati rreth 3 orë u arrit të shuhej zjarri. Si pasojë u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me ullinj dhe shkurre. Në fshatin Peshtan, Fier ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra pranë pyllit me pisha. Si pasojë është djegur një sipërfaqe rreth 2 ha me shkurre, ferra dhe disa pisha. Në fshatin Gorishovë, Fier ka rënë zjarr në një sipërfaqe me ullinj, i cili më pas ka prekur edhe pyllin me pisha. Në ndihmë të zjarrfikësve kanë shkuar edhe forca ushtarake, shërbimi pyjor dhe vullnetarë të zonës, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Si pasojë e zjarrit është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me rrënjà « ulliri të rinj e të vjetër, një pjesë e pyllit me pisha, dushk dhe ah. Ditën e sotme forcat zjarrfikëse po vazhdojnë të mbajnë nën kontroll zonën për të shuar vatrat e fshehura të zjarrit.

Qarku Korçë

Vatrat e zjarrit në Parkun Kombëtar ‘’Bredhi i Drenovës’’ janë riaktivizuar sërish. Për të shuar zjarrin kanë punuar forca të pyjores, punonjës të njësisë administrative dhe forca vullnetare. Forcat operacionale kanë bërë të mundur që pas një pune që zgjati rreth 10 orë të izolojnë vatrat e zjarrit dhe në orët e vona të mbrëmjes të shuajnë plotësisht atë. Nga zjarri u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme pylli me pisha dhe bredh.