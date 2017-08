Moti sot në Shqipëri

Gjatë paradites, territori shqiptar do të dominohet nga kthjellimet ndërsa gjatë mesditës shfaqen vranësira kalimtare në zonat verilindore.

Pasditja do të vijojë nën ndikimin e kthjellimeve në zonat veriore dhe Qendrore ndërsa kthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë kushtet atmosferike në zonat Jugore, më të dukshme në juglindje të vendit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie me 2-3°C duke bërë që ekstremet termike në rang vendi të variojnë nga 10°C në verilindje deri 33°C në jugperëndim. Era do të fryjë mesatare në tokë por deri e fortë në det, me shpejtësi deri 40 km/h nga drejtimi permanent verior duke gjeneruar në det dallgëzim 2-3 ballë.